Drusilla Forever

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 16 gennaio 2022) È la donna del momento.Foer. Da quando, qualche giorno fa è stata annunciata la sua presenza al prossimo Festival di Sanremo, il suo nome è schizzato nelle ricerche su Google e il suo viso ha riempito pagine social e non solo. Guardandola si capisce che no,non è comune. In ogni senso. Certo, io sono una donnaccia. Le “donnacce” sono quelle donne libere, emancipate, spregiudicate, che gli altri pensano che siano “donnacce”. Io lo uso spesso per esprimere una donna di temperamento, una donna che non è una donnina…è una “donnaccia”. Ho scopertoFoer nel film di Ferzan Ozpetek ” Magnifica presenza”. Inizialmente ho pensato che fosse uno dei tanti personaggi usciti fuori dalla mente eclettica del regista turco. Poi ho scoperto che lei si, è una vera star. Intanto, sul web dove il suo account Instagram ha ...