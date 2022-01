Djokovic | il padre | “50 proiettili nel petto di Novak”

Advertising

RaiSport : ?? #Tennis Srdjan #Djokovic: '50 proiettili nel petto di #Novak' La dura reazione del padre del campione serbo: ?'Il… - emmadelreadahoe : Il padre di djokovic: 'Avete assassinato il tennista più forte di sempre' ma innanzi tutto chi se lo incula tu figlio - CorriereUmbria : Djokovic espulso dall'Australia, il padre furioso: 'Un attentato, 50 proiettili al petto di Novak' #djokovic… - Carole71024753 : RT @aforista_l: #Djokovic: 'Torno alla casa del Padre'. - flamminiog : RT @RaiSport: ?? #Tennis Srdjan #Djokovic: '50 proiettili nel petto di #Novak' La dura reazione del padre del campione serbo: ?'Il tentativo… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic padre

"L'attentato al miglior sportivo del mondo è finito" Ildi Novak, Srdjan, è tornato a criticare la decisione di espellere il campione serbo dall'Australia : "L'attentato al miglior sportivo del mondo è finito, 50 proiettili nel petto di ...Non sono tardate, dalla Serbia, le reazioni alla notizia dell'espulsione dall'Australia di Novak. Duro e violento il commento, sui suoi social, deldi 'Nole', Srdjan. "Il tentativo di assassinare il miglior sportivo del mondo è finito, 50 proiettili nel petto di Novak", scrive. ...La marea di conseguenze che si genereranno dopo la decisione dei giudici australiani della Corte Federale ha già iniziato a manifestarsi e una delle voci più dure sull’espulsione definitiva di ...Sognava di fare il pilota di Formula 1 Salvatore Caruso, il tennista di Avola che prenderà il posto di Djokovic agli Open di tennis in Australia. The post Tennis, il siciliano Caruso al posto di Djoko ...