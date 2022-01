Covid | Sileri | ' Quasi tutta la popolazione inconterà Omicron | i non vaccinati rischiano di più'

Advertising

il sottosegretario alla Salute annuncia che nelle prossime settimane sarà introdotto un nuovo tipo di bollettino e poi fa il punto della situazione di fronte alla . Leggi anche >: 'In arrivo distinzione tra positivi e malati' Ospite di Mara Venier a Domenica In,ha annunciato che entro le prossime due settimane i bollettinicambieranno. 'Sono d'...16 gen 11:40: "non è influenza, rischi seri per non vaccinati" Il'non è diventato una 'banale' influenza e le sue conseguenze su chi non è immunizzato, anche se giovane e in buona ..."Il Covid non è una banale influenza", è il monito del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che annuncia: "Forse entro due settimane potrà essere fatta una distinzione tra positivi e malati" ...Non proprio come l'Inghilterra che ha annunciato che a breve eliminerà il green pass e forse anche l'obbligo di mascherina, ma pure l'Italia potrebbe presto adottare misure meno ferree nella lotta al ...