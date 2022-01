Basket, Serie A1 2021/2022, Sassari-Trento 88-80: cronaca e tabellino (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Banco di Sardegna Sassari ha sconfitto la Dolomiti Energia Trentino per 88-80, al termine della sfida valevole per la quattordicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Quarta affermazione nelle ultime cinque occasioni per i sardi, rullino di marcia di un certo livello; sconfitta dolorosa per i trentini, invece, non senza però aver lottato per gli interi 40? di gioco. PalaSerradimigni palcoscenico di uno scontro tutto sommato equilibrato, con Robinson e Bendzius a illuminare il parquet isolano. Successo importante di Sassari, l’ennesimo stagionale, mentre triste resa per Trento. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA PROGRAMMA 14^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON RIVIVI LA ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Banco di Sardegnaha sconfitto la Dolomiti Energia Trentino per 88-80, al termine della sfida valevole per la quattordicesima giornata dellaA1di. Quarta affermazione nelle ultime cinque occasioni per i sardi, rullino di marcia di un certo livello; sconfitta dolorosa per i trentini, invece, non senza però aver lottato per gli interi 40? di gioco. PalaSerradimigni palcoscenico di uno scontro tutto sommato equilibrato, con Robinson e Bendzius a illuminare il parquet isolano. Successo importante di, l’ennesimo stagionale, mentre triste resa per. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA PROGRAMMA 14^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON RIVIVI LA ...

CorriereAlbaBra : Sconfitta doveva essere e sconfitta è stata. Langhe Roero a Legnano in formazione minimal non può proprio nulla al… - zazoomblog : LIVE – Pesaro-Olimpia Milano 70-73 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Olimpia #Milano #70-73… - zazoomblog : LIVE – Sassari-Trento 89-80 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Sassari-Trento #89-80 #Serie - MRB_it : ?? | PALL. VIOLA REGGIO CALABRIA-CJ BASKET TARANTO ?? | Serie B/D 2021/2022 - 15a Giornata ?? | Palasport 'PalaCalafio… - zazoomblog : LIVE – Sassari-Trento 59-44 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Sassari-Trento #59-44 #Serie -