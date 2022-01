Atalanta-Inter finisce in parità: il Napoli può accorciare la classifica (Di domenica 16 gennaio 2022) Atalanta–Inter si è tradotta in una partita tatticamente spettacolare. Ma i gol non sono arrivati e il match del Gewiss Stadium è terminato 0-0 e “favorisce” il Napoli e il Milan. A Bergamo i migliori in campo sono Samir Handanovic e Juan Musso che risolvono più volte i momenti complessi della partita. classifica Serie A Giornata 22Atalanta-Inter 0-0: cambia la classifica Il pareggio tra Atalanta e Inter cambia la classifica di Serie A. I padroni di casa si portanno a quota 42, a -1 dal Napoli e a +1 sulla Juventus, mentre l’Inter si porta a quota 50, a +2 dal Milan e a +7 dal Napoli. Domani sera sarà una giornata fondamentale per i rossoneri e per gli azzurri ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 16 gennaio 2022)si è tradotta in una partita tatticamente spettacolare. Ma i gol non sono arrivati e il match del Gewiss Stadium è terminato 0-0 e “favorisce” ile il Milan. A Bergamo i migliori in campo sono Samir Handanovic e Juan Musso che risolvono più volte i momenti complessi della partita.Serie A Giornata 220-0: cambia laIl pareggio tracambia ladi Serie A. I padroni di casa si portanno a quota 42, a -1 dale a +1 sulla Juventus, mentre l’si porta a quota 50, a +2 dal Milan e a +7 dal. Domani sera sarà una giornata fondamentale per i rossoneri e per gli azzurri ...

