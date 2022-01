(Di domenica 16 gennaio 2022) Sono passati esattamente 10 anni da quando, ad X Factor, ha dato dellasbottando nel suo celebre “perché sei, C, è la verità!“. Un’esternazione fuori luogo a cui, oggi ospite a Citofonare Rai2, ha saputo mettere una pezza. “Io già le chiesiall’epoca ed ero molto giovane. Di questa cosa qui mi sono tanto pentita negli anni. Presa dall’impulso di una situazione dissi ache era. Ero diventata un po’ la mamma dei Freres Chaos”. E poi, rivolgendosi proprio a, la cantante ha aggiunto: “Lo giuro, ormai ho 39 anni, che ho conosciuto tante donne in televisione e così come tu dici che io ...

Advertising

StraNotizie : Arisa chiede scusa a Simona Ventura: “Non sei falsa” - Luanaisme : Arisa che chiede i diritti a TikTok per meraviglioso amore mio #Verissimo - DrApocalypse : 'Sei falsa Simona!', 10 anni dopo Arisa chiede scusa alla Ventura: 'Sei una delle donne più vere e serie della tv'… - susygobba : Arisa che chiede scusa alla ventura è solo d’abbracciare ??#citofonarerai2 - mimmo_sardiello : Arisa che chiede scusa a Simona... e niente... o la si ama o la si odia... io la amo ???? @Simo_Ventura @ARISA_OFFICIAL #CitofonareRai2 -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa chiede

...della conduttrice chealla cantante se oggi è innamorata o meno, la risposta è: 'A me piace amare ed essere amata, ma non solo di qualcuno, di tante cose nella mia vita '. Resta sul vago...10 anni dopoe Simona Ventura si sono ritrovate nel corso di Citofonare Rai2, con la fresca vincitrice di Ballando con le Stelle che ha ripercorso quanto avvenuto in quel lontanissimo 2012. 'Di ...Questione di battiti. Arisa, ospite a Verissimo, rivela a Silvia Toffanin: «Il mio cuore batte, a vuoto, con altri, ma batte». Alla domanda della conduttrice che chiede alla ...In una interessante intervista rilasciata a Oggi, Andrea Di Carlo non ha speso parole al miele per la sua ex fidanzata Arisa ...