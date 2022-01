Torino, Juric: «Vittoria meritata, abbiamo dominato la Sampdoria» (Di sabato 15 gennaio 2022) L’allenatore del Torino Juric ha parlato dopo la Vittoria contro la Sampdoria Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della Vittoria per 2-1 contro la Sampdoria. Sampdoria Torino – «Vittoria meritata, abbiamo creato tanto, è stata dura fino alla fine perché loro hanno avuto un’occasione. abbiamo dominato la partita, il pareggio sarebbe stato un peccato». SOGNO EUROPA – «Finora ci siamo conquistati la posizione in cui ci troviamo. Ora noi pensiamo solo al Sassuolo che è una squadra favolosa in attacco. Vogliamo stare più alti possibile in classifica». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) L’allenatore delha parlato dopo lacontro laIvan, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine dellaper 2-1 contro la– «creato tanto, è stata dura fino alla fine perché loro hanno avuto un’occasione.la partita, il pareggio sarebbe stato un peccato». SOGNO EUROPA – «Finora ci siamo conquistati la posizione in cui ci troviamo. Ora noi pensiamo solo al Sassuolo che è una squadra favolosa in attacco. Vogliamo stare più alti possibile in classifica». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU ...

Advertising

sportmediaset : Serie A, #SampdoriaTorino 1-2: #Juric non si ferma più, ora è in zona Europa. #SportMediaset - andreozzi93 : @MauroReg123 @ilciccio67 Beh kessie ha 25 anni ed ha già giocato all'Atalanta e al Milan. Molta più esperienza e at… - valerio7_98 : Tra #Sampdoria e #Torino ha vinto la squadra più forte e allenata meglio. Dopo un fisiologico rodaggio è uscita la… - CalcioPillole : L'allenatore del #Torino #Juric ha parlato ai microfoni di Dazn della vittoria ottenuta dalla sua squadra oggi pome… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Juric: 'Vittoria strameritata, vogliamo provare a stare più in alto possibile' -