Scherma | Coppa del Mondo | Volpi trionfa a Poznan | Luperi e Foconi podio a Parigi

Vittoria di Alice Volpi a Poznan, nella seconda prova della Coppa del Mondo di fioretto femminile. Oltre questa, la gara individuale andata in scena oggi sulle pedane polacche ha regalato all'Italia anche un'altra grande soddisfazione, ovvero il terzo posto della giovane Martina Favaretto. Un sabato italiano sicuramente da ricordare, insomma, per il fioretto azzurro del CT Stefano Cerioni. La Volpi ha battuto nella finalissima la canadese Eleonr Harvey con il punteggio di 15-10. La Favaretto invece, eliminate dalla stessa Volpi in semifinale, ha condiviso il terzo posto con la cinese Qingyuan Chen. Ai piedi del podio Francesca Palumbo, quinta, avendo perso ai quarti perso 15-11 proprio contro la cinese Chen. Buona gara anche per Camilla Mancini, decima.

