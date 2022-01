Quirinale, Letta: il centrodestra non ha un diritto di precedenza (Di sabato 15 gennaio 2022) "Non c'è nessun diritto di precedenza del centrodestra per indicare il Presidente della Repubblica: in questi giorni si è confuso l'atteggiamento rispettoso da parte nostra con l'idea che ci siano numeri in Parlamento per cui il centrodestra abbia automaticamente il diritto di precedenza: questo diritto non c'è, i numeri non lo assegnano, la situazione politica in Parlamento non lo assegna". Lo ha detto Enrico Letta parlando alla Direzione nazionale del Pd allargata ai gruppi parlamentari e ai delegati regionali."Noi conosciamo la delicatezza del tempo che viviamo, la situazione Parlamento, dove nessuno ha la maggioranza, è un'unione di minoranze e ognuno di noi deve considerare questo con rispetto e responsabilità", ha spiegato ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 15 gennaio 2022) "Non c'è nessundidelper indicare il Presidente della Repubblica: in questi giorni si è confuso l'atteggiamento rispettoso da parte nostra con l'idea che ci siano numeri in Parlamento per cui ilabbia automaticamente ildi: questonon c'è, i numeri non lo assegnano, la situazione politica in Parlamento non lo assegna". Lo ha detto Enricoparlando alla Direzione nazionale del Pd allargata ai gruppi parlamentari e ai delegati regionali."Noi conosciamo la delicatezza del tempo che viviamo, la situazione Parlamento, dove nessuno ha la maggioranza, è un'unione di minoranze e ognuno di noi deve considerare questo con rispetto e responsabilità", ha spiegato ...

