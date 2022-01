Principe Andrea, Carlo e William avevano già deciso di togliergli tutto (Di sabato 15 gennaio 2022) La notizia della revoca dei titoli del Principe Andrea ha fatto il giro del mondo. Si è trattato di una scelta che per molti era inaspettata. In pochi, infatti, pensavano che la regina Elisabetta avrebbe preso le distanze dalla situazione del figlio, considerato il suo “preferito”. Eppure, secondo le ultime indiscrezioni, sembra proprio che a … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 15 gennaio 2022) La notizia della revoca dei titoli delha fatto il giro del mondo. Si è trattato di una scelta che per molti era inaspettata. In pochi, infatti, pensavano che la regina Elisabetta avrebbe preso le distanze dalla situazione del figlio, considerato il suo “preferito”. Eppure, secondo le ultime indiscrezioni, sembra proprio che a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

watohal : RT @gladiatoremassi: “figlio prediletto” della Regina Elisabetta II perde gradi, onori militari e ogni incarico di rappresentanza in nome d… - Cristy75_ : RT @gladiatoremassi: “figlio prediletto” della Regina Elisabetta II perde gradi, onori militari e ogni incarico di rappresentanza in nome d… - Majden3 : RT @gladiatoremassi: “figlio prediletto” della Regina Elisabetta II perde gradi, onori militari e ogni incarico di rappresentanza in nome d… - GianpaoloZatti : RT @Luca_Mussati: Quindi anche sul Principe Andrea avevano ragione i complottisti? - gabcillo : RT @gladiatoremassi: “figlio prediletto” della Regina Elisabetta II perde gradi, onori militari e ogni incarico di rappresentanza in nome d… -