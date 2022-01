No vax convinto: Renzo contrae il covid e muore in pochi giorni (Di sabato 15 gennaio 2022) Aveva soltanto 66 anni, ne avrebbe compiuti 67 il 25 gennaio, Renzo De Marchi non soffriva di particolari patologie, ma il covid non lo ha risparmiato: era un no vax convinto, tanto quant'era radicata ... Leggi su leggo (Di sabato 15 gennaio 2022) Aveva soltanto 66 anni, ne avrebbe compiuti 67 il 25 gennaio,De Marchi non soffriva di particolari patologie, ma ilnon lo ha risparmiato: era un no vax, tanto quant'era radicata ...

Renzo De Marchi, il No vax convinto ucciso dal Covid in pochi giorni: non aveva altre malattie Il Gazzettino