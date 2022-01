Montecatini, scritte no vax nel nuovo hub all'ippodromo Snai Sesana (Di sabato 15 gennaio 2022) Montecatini Terme (Pistoia), 15 gennaio 2022 - Imbrattato nella notte con scritte no vax e contro il governo e il Green pass il nuovo hub vaccinale all'ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme (... Leggi su lanazione (Di sabato 15 gennaio 2022)Terme (Pistoia), 15 gennaio 2022 - Imbrattato nella notte conno vax e contro il governo e il Green pass ilhub vaccinale all'diTerme (...

