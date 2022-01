Marusic: «Lazio in crescita e io ora mi sento bene» (Di sabato 15 gennaio 2022) Adam Marusic ha parlato nel post partita di Salernitana-Lazio. Queste le parole del giocatore dei biancocelesti Adam Marusic ha parlato nel post partita di Salernitana-Lazio. Queste le parole del giocatore dei biancocelesti ai microfoni di Dazn. PROBLEMI FISICI – «Ho avuto un problema alla caviglia. A inizio ripresa mi sentivo bene, ma il mister non ha voluto rischiare». crescita –«Sto bene fisicamente e penso a dare tutto. Siamo in crescita e dobbiamo continuare così. Ora serve vincere le prossime partite». DIFESA – «Lavoriamo tutti i giorni e sappiamo che dobbiamo migliorare. Ogni allenamento conta». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Adamha parlato nel post partita di Salernitana-. Queste le parole del giocatore dei biancocelesti Adamha parlato nel post partita di Salernitana-. Queste le parole del giocatore dei biancocelesti ai microfoni di Dazn. PROBLEMI FISICI – «Ho avuto un problema alla caviglia. A inizio ripresa mi sentivo, ma il mister non ha voluto rischiare».–«Stofisicamente e penso a dare tutto. Siamo ine dobbiamo continuare così. Ora serve vincere le prossime partite». DIFESA – «Lavoriamo tutti i giorni e sappiamo che dobbiamo migliorare. Ogni allenamento conta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

