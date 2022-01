Le devastanti immagini dello tsunami a Tonga dopo l’eruzione del vulcano sottomarino video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 15 gennaio 2022) L‘ eruzione di unal largo diha provocato unocon onde alte circa 1,2 metri, per il quale è stato emesso un allarme in diversi Paesi del sud del Pacifico. Le onde sono state osservate nella capitale die nella capitale delle Samoa. I filmati postati sui social media sono terrificanti: mostrano l’acqua entrata in una chiesa e in diverse case, e testimoni parlano di cenere che cade sulla capitale Nuku’alofa. La città si trova a soli 65 km a nord del. In altripubblicati sui social media si vedono grandi onde che si infrangono a riva nelle zone costiere. Una situazione devastante. Stay safe everyone pic.twitter.com/OhrrxJmXAW — Dr Faka’iloaTaumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022 Il ...