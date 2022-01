I positivi asintomatici dividono governo, esperti e Regioni: «Ma è sbagliato nascondere il contagio» (Di sabato 15 gennaio 2022) Non sono finiti in ospedale a causa di Covid-19 ma risultano positivi. Soffrono di altre patologie ma rientrano nel bollettino dei ricoverati a causa del virus. È la carica degli asintomatici positivi, nelle ultime ore al centro del dibattito di esperti e governo e protagonisti di un giallo risolto a metà. La decisione (per ora) è presa, il conteggio del bollettino giornaliero rimane invariata. Ma la questione continua a dividere. L’idea circolata era quella di eliminare dal monitoraggio nazionale, a partire da febbraio, il dato dei ricoverati positivi ma non entrati in ospedale a causa della Covid. Per alcuni una strada per fare ulteriore chiarezza sui dati effettivi dell’emergenza attuale, per altri solo un modo da parte delle Regioni di sfuggire alle restrizioni ... Leggi su open.online (Di sabato 15 gennaio 2022) Non sono finiti in ospedale a causa di Covid-19 ma risultano. Soffrono di altre patologie ma rientrano nel bollettino dei ricoverati a causa del virus. È la carica degli, nelle ultime ore al centro del dibattito die protagonisti di un giallo risolto a metà. La decisione (per ora) è presa, il conteggio del bollettino giornaliero rimane invariata. Ma la questione continua a dividere. L’idea circolata era quella di eliminare dal monitoraggio nazionale, a partire da febbraio, il dato dei ricoveratima non entrati in ospedale a causa della Covid. Per alcuni una strada per fare ulteriore chiarezza sui dati effettivi dell’emergenza attuale, per altri solo un modo da parte delledi sfuggire alle restrizioni ...

