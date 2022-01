GF Vip 6 | Alessandro Basciano | Sophie Codegoni e i loro problemi di coppia

(Di domenica 16 gennaio 2022) All’interno della Casa di Cinecittà, nonostante tutti gli alti e bassi,e Gianmaria Antinolfi non riescono a stare lontani l’uno dall’altra. I due ragazzi, che qualche settimana fa hanno scelto di avvivare una vera e propria love story, continuano a scambiarsi costantemente attenzioni reciproche: anche nei momenti più complicati. GF Vip 6,: ilrapporto tra alti e bassi Il sentimento d’amore che lega, ad oggi, sembra essere più forte delle incomprensioni. Secondo il parere di Alfonso, conduttore del reality show, il dettaglio che spesso manda in confusione i due gieffini, è dovuto al fatto di dover definire ...

La modella si confida con Jessica e, dopo aver esposto le sue perplessità su Alessandro, chiede alcuni consigli alla principessa ...Sophie cerca il consiglio dell'amica Jessica: l'influencer è infatti dubbiosa sulla sua storia con Alessandro, ritenendo di doversi aprire di più con il Vip ...