Djokovic:Nadal, Australian Open più importante di chiunque (Di sabato 15 gennaio 2022) "L'Australian Open è molto più importante di qualunque giocatore". Sono le parole di Rafa Nadal commentando la situazione di Novak Djokovic, ancora in stato di fermo in attesa che venga discusso il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 15 gennaio 2022) "L'è molto piùdi qualunque giocatore". Sono le parole di Rafacommentando la situazione di Novak, ancora in stato di fermo in attesa che venga discusso il ...

Djokovic e l'ossessione del naturale: così ha sbagliato l'ultima mossa Djokovic è brillante, è attento, è preparato, se così non fosse non sarebbe riuscito a rincorrere e acchiappare due fuoriclasse assoluti del tennis come Federer e Nadal. Un conto è vincere 20 slam, ...

Djokovic:Nadal, Australian Open più importante di chiunque - Ultima Ora Agenzia ANSA Novak Djokovic è stato fermato: il tennista in stato di detenzione. Ultima ora Novak Djokovic è in stato in detenzione. Lo rendono noto i suoi avvocati. Secondo il governo, la presenza in Australia del numero uno del tennis mondiale, ...

Djokovic in stato di fermo, stasera alle 23.30 l'udienza decisiva. Nadal: «Australian Open più importante di chiunque» Sono le ore decisive per la partita contro il governo australiano di Novak Djokovic. Il tennista serbo, numero uno al mondo, è di nuovo in stato di fermo. La notizia era già nota ...

