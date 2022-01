Covid Piemonte, dei 147 ricoveri in terapia intensiva 102 sono no vax (Di sabato 15 gennaio 2022) Gli effetti del vaccino contro il Covid sono ormai evidenti: due terzi dei pazienti ospedalizzati sono no vax. Come riporta il Corriere, in Piemonte, tra i 147 ricoveri in terapia intensiva , 102 ... Leggi su leggo (Di sabato 15 gennaio 2022) Gli effetti del vaccino contro ilormai evidenti: due terzi dei pazienti ospedalizzatino vax. Come riporta il Corriere, in, tra i 147in, 102 ...

Advertising

Alberto_Cirio : ???? TERAPIE INTENSIVE COVID PIEMONTE: QUASI L’80% NON È VACCINATO Dai dati aggiornati al 7 gennaio ????106 riguardano… - regionepiemonte : Dati aggiornati al 7 gennaio: in #Piemonte circa l’80% dei pazienti ricoverati per #Covid_19 in terapia intensiva… - regionepiemonte : Dati sulla #mortalità per #Covid_19 sugli #over50 in #Piemonte - andrearinaldi25 : Famiglia non vaccinata distrutta dal Covid, muore anche il padre - notiziepiemont : #Piemonte: aggiornamento piano vaccinale 14/01/2022 - 51.119 VACCINI CONTRO IL COVID, TRA CUI 43.441 TERZE DOSI. TE… -