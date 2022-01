A destra è un carnevale, a sinistra è una quaresima (Di sabato 15 gennaio 2022) Mai era accaduto, da più lustri a questa parte, che il centrosinistra, sul Quirinale, partisse da tale condizione di debolezza. È oggettivo. E questo spiega la prudenza di Enrico Letta, costretto a navigare, con un vascello che in Parlamento vale il 12 per cento, tra la Scilla di Renzi che flirta con destra e Cariddi del Movimento dove ognuno fa un po’ come vuole. E anche una certa sensazione, nel dibattito, di spaesamento da parte di pesci abituati a nuotare in ben altre acque. C’è questa difficoltà nella posizione prettamente attendista illustrata nella direzione di oggi, convocata per il classico “mandare a gestire” la partita del Quirinale, dove ha proposto, a tutte le forze politiche, “un patto di fine legislatura” che preveda l’elezione di un presidente non di parte, che evidentemente non è Berlusconi, un impegno a sostenere fino in fondo il ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 gennaio 2022) Mai era accaduto, da più lustri a questa parte, che il centro, sul Quirinale, partisse da tale condizione di debolezza. È oggettivo. E questo spiega la prudenza di Enrico Letta, costretto a navigare, con un vascello che in Parlamento vale il 12 per cento, tra la Scilla di Renzi che flirta cone Cariddi del Movimento dove ognuno fa un po’ come vuole. E anche una certa sensazione, nel dibattito, di spaesamento da parte di pesci abituati a nuotare in ben altre acque. C’è questa difficoltà nella posizione prettamente attendista illustrata nella direzione di oggi, convocata per il classico “mandare a gestire” la partita del Quirinale, dove ha proposto, a tutte le forze politiche, “un patto di fine legislatura” che preveda l’elezione di un presidente non di parte, che evidentemente non è Berlusconi, un impegno a sostenere fino in fondo il ...

