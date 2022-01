Ultime Notizie Roma del 14-01-2022 ore 14:10 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale con un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio vicina al probabile picco della quarta Ondata l’epidemia covid in Italia arriva questa settimana a sfiorare i 2000 casi per 100.000 abitanti mentre anche le reti medio si sintomatici cresce ancora nel periodo che va dal 20 dicembre al 4 gennaio arriva la 156 da 143 della rilevazione precedente il Ministero dell’immigrazione al proviamo annullato per la seconda volta il visto di Novak Djokovic tennista numero uno al mondo fermato almeno poi ti ricatto per partecipare agli Australian Open la decisione è stata annunciata dal ministro dell’immigrazione federale ha le cause che il quale ha usato i suoi poteri discrezionali per cancellare il visto la cui validità era stata ripristinata da un giudice lunedì a questo punto No le rischia l’espulsione dal paese che gli ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 gennaio 2022)dailynews radiogiornale con un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio vicina al probabile picco della quarta Ondata l’epidemia covid in Italia arriva questa settimana a sfiorare i 2000 casi per 100.000 abitanti mentre anche le reti medio si sintomatici cresce ancora nel periodo che va dal 20 dicembre al 4 gennaio arriva la 156 da 143 della rilevazione precedente il Ministero dell’immigrazione al proviamo annullato per la seconda volta il visto di Novak Djokovic tennista numero uno al mondo fermato almeno poi ti ricatto per partecipare agli Australian Open la decisione è stata annunciata dal ministro dell’immigrazione federale ha le cause che il quale ha usato i suoi poteri discrezionali per cancellare il visto la cui validità era stata ripristinata da un giudice lunedì a questo punto No le rischia l’espulsione dal paese che gli ...

