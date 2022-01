Tutti vogliono un missile ipersonico (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una nuova generazione di armi sta cambiando alcuni equilibri strategici, e gli Stati Uniti sono indietro nel loro sviluppo Leggi su ilpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una nuova generazione di armi sta cambiando alcuni equilibri strategici, e gli Stati Uniti sono indietro nel loro sviluppo

Tutti vogliono un missile ipersonico Il Post Tutti vogliono un missile ipersonico Di fatto, i missili ipersonici rendono inutili tutti i sistemi antimissilistici realizzati fino ... Mentre gli HGV cinesi sono pensati per trasportare testate nucleari, gli americani vorrebbero creare ...

