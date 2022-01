Repubblica | Inzaghi è l’antitesi del sergente di ferro | di lui tutti dicono che è una brava persona

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Va giustamente in scena l’elogio di Simoneche l’altra sera ha vinto la Supercoppa all’ultimo minuto contro la Juventus e che è in decisamente in testa al campionato oltre ad aver portato l’Inter agli ottavi di finale di Champions. Nelle interviste i suoi giocatori, da Barella a Bastoni, ripetono che conci si diverte. Alla Pinetina, ma proprio, come prima cosa di luiche è una. Solo poi aggiungono che è un gran lavoratore. Il negativo fotografico dello stereotipo deldi. Eppure, il soft power difunziona. La performance dell’Inter è notevole di suo, ma diventa quasi incredibile se si considera che la scorsa estate il club ha perso Eriksen e ha ...

Parlando dell'attuale Serie A, l'ex campione della Juventus ha detto: "Il passaggio di Simoneall'Inter è funzionato benissimo, ahimè. Lo dico da juventino. È bello e interessante vedere come ...A riportare la notizia di questa fumata grigia è, che stamattina sottolinea la d ...una delle più interessate - pare non essere convinta al 100% di voler portare alla corte diil ...Il tecnico è stato il vero colpo di Marotta: con lui più gol e più gioco. Il secondo trofeo per Zhang allontana lo spettro della ...Anche in sede, come testimonia la foto scattata da Fcinter1908.it, il tabellone luminoso - che di solito mostra il logo del club - è visibile l’omaggio alla squadra di Simone Inzaghi. La vittoria dell ...