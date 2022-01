Piccoli Sampdoria: si lavora al prestito secco (Di venerdì 14 gennaio 2022) . Il club doriano ci prova con l’Atalanta La Sampdoria potrebbe chiudere due operazioni nell’arco di pochissime ore. Dopo aver definito la trattativa con il Verona per Giangiacomo Magnani, la società blucerchiata ha intensificato i contatti con l’Atalanta per Roberto Piccoli. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, le parti sono vicine al raggiungimento di un’intesa sulla base del prestito secco senza diritto di riscatto, ma con la possibilità di prolungare di un altro anno l’esperienza alla Sampdoria di Piccoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) . Il club doriano ci prova con l’Atalanta Lapotrebbe chiudere due operazioni nell’arco di pochissime ore. Dopo aver definito la trattativa con il Verona per Giangiacomo Magnani, la società blucerchiata ha intensificato i contatti con l’Atalanta per Roberto. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, le parti sono vicine al raggiungimento di un’intesa sulla base delsenza diritto di riscatto, ma con la possibilità di prolungare di un altro anno l’esperienza alladi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

