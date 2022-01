Omicron | Londra svolta | basta green pass e smart working a partire dal 26 gennaio

(Di sabato 15 gennaio 2022) Di fronte all'impennata di contagi da Covid, e alle curve che seguono traiettorie simili ma sfalsate nell'arco delle settimane, l'Europa si attrezza in modo diverso per rispondere...

"Non si può dare il cessato allarme", ha detto il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach, sottolineando che la variantenon è affatto "innocua" e ribadendo di essere favorevole a un ...Tra gli investitori si guarda anche all'andamento dei contagi dicon le eventuali misure di ... Milano perde l'1,08%%,lo 0,3% Francoforte lo 0,95% e Parigi lo 0,81%. Le Borse asiatiche ...Deputati e senatori hanno ripreso a lavorare su un progetto di legge comune: una delle ipotesi è che venga introdotto solo per i maggiori di 16 anni. Sospese dal 24 gennaio 26 rotte aeree internaziona ...Di fronte all'impennata di contagi da Covid, e alle curve che seguono traiettorie simili ma sfalsate nell'arco delle settimane, l'Europa si attrezza in modo diverso per ...