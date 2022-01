Oltre la soglia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Simona Iurlaro ha documentato la vita quotidiana della famiglia Leila, di origine egiziana ma residente a Lodi da vent’anni. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Simona Iurlaro ha documentato la vita quotidiana della famiglia Leila, di origine egiziana ma residente a Lodi da vent’anni. Leggi

Advertising

Internazionale : Simona Iurlaro ha documentato la vita quotidiana della famiglia Leila, di origine egiziana ma residente a Lodi da v… - Ada78620092 : Consumare un po’ la ‘soglia’. Varcare la soglia. Da un’entrata a un’uscita, da uno spazio all’altro. Perché possia… - Sandro__Milano : @NicolaPorro Forse sono io troppo vecchio per queste stronzate, ma ho sempre più la netta sensazione che il livello… - statodelsud : Covid: in Puglia 11% Intensive piene, oltre soglia critica - Pino__Merola : Covid: in Puglia 11% Intensive piene, oltre soglia critica -