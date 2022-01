MULTI Rilasciato Universal Media Server 10 15 0

Leggi su gamesandconsoles

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Uno dei strumenti più aggiornati e più utili dello sviluppatore Subjunk,, conosciuto in passato come PS3si aggiorna con una nuova versione stabile 10.15.0.e’ unle compatibile con il DLNA per condividere i tuoi video, file audio e stream.Permette lo streaming virtuale e transcodifica i formati che non sono nativamente supportati dalla periferica.I dispositivi supportati includono l’iPad, iPhone,ricevitori Yamaha, DirectTV, televisori Panasonic, lettori Blu-ray di Sony e altro ancora. Note di compatibilità: Queste versioni funzionano su tutte le versioni di Java 7 in poi. Le versioni di Windows funzionano con Windows Vista in ...