Milan, sospiro di sollievo per Maignan: il portiere si è allenato (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo lo spavento il sospiro di sollievo: Mike Maignan si è allenato regolarmente oggi a Milanello in una sessione defaticante Il Milan può tirare un sospiro di sollievo per Mike Maignan. Il portiere francese nella partita contro il Genoa in Coppa Italia ha accusato nel finale un leggero affaticamento muscolare. L'estremo difensore rossonero, come riferito da Milan News 24, si è allenato questa mattina e dunque Pioli potrà contare sul francese anche per il campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

