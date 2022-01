Maria Chiara Giannetta | il taglio capelli caschetto più bello di Sanremo 2022

Leggi su amica

(Di venerdì 14 gennaio 2022)mostrerà ilpiùdi tutto il Festival di. Perché il suobob, mai troppo banale mai classico, è uno dei tagli più amati del momento. Merito delle tendenzeche vedono il famosoancora protagonista sulle nostre teste. Ma merito soprattutto di Blanca, che quelce lo ha fatto amare. Perché in primis abbiamo amato lei:nei panni della giovane e cieca consulente di polizia, protagonista dell’omonima serie della Rai. E ora siamo pronti per amarla ancora di più. Perché la vedremo sul palco dell’Ariston come ...