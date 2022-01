LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: DANIEL GRASSL NELLA STORIA! E’ ARGENTO! Frangipani nono (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.03: Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per domattina con un altro assalto italiano al podio NELLA Ice Dance. Buona serata! 21.02: Questa la classifica finale della gara maschile del’Europeo 2021: 1 Mark KONDRATIUK RUS 286.56 2 DANIEL GRASSL ITA 274.48 3 Deniss VASILJEVS LAT 272.08 4 Andrei MOZALEV RUS 265.69 5 Evgeni SEMENENKO RUS 260.00 6 Morisi KVITELASHVILI GEO 253.91 7 Kevin AYMOZ FRA 252.21 8 Vladimir LITVINTSEV AZE 244.70 9 Gabriele Frangipani ITA 238.95 10 Michal BREZINA CZE 238.38 11 Lukas BRITSCHGI SUI 218.91 12 Ivan SHMURATKO UKR 214.57 13 Nikita STAROSTIN GER 214.40 14 Arlet LEVANDI EST 208.52 15 Nikolaj MEMOLA ITA 206.53 16 Paul FENTZ GER 206.06 17 Maurizio ZANDRON AUT 193.91 18 Kornel WITKOWSKI POL 193.29 19 Valtter ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.03: Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per domattina con un altro assalto italiano al podioIce Dance. Buona serata! 21.02: Questa la classifica finale della gara maschile del’Europeo 2021: 1 Mark KONDRATIUK RUS 286.56 2ITA 274.48 3 Deniss VASILJEVS LAT 272.08 4 Andrei MOZALEV RUS 265.69 5 Evgeni SEMENENKO RUS 260.00 6 Morisi KVITELASHVILI GEO 253.91 7 Kevin AYMOZ FRA 252.21 8 Vladimir LITVINTSEV AZE 244.70 9 GabrieleITA 238.95 10 Michal BREZINA CZE 238.38 11 Lukas BRITSCHGI SUI 218.91 12 Ivan SHMURATKO UKR 214.57 13 Nikita STAROSTIN GER 214.40 14 Arlet LEVANDI EST 208.52 15 Nikolaj MEMOLA ITA 206.53 16 Paul FENTZ GER 206.06 17 Maurizio ZANDRON AUT 193.91 18 Kornel WITKOWSKI POL 193.29 19 Valtter ...

