Le Iene: una raffica di “no” per la nuova conduzione (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le Iene tornerà su Italia1 il 9 febbraio 2022 Il programma di punta di Italia1, Le Iene, che tornerà in onda mercoledì 9 febbraio 2022, è ancora un cantiere aperto. Non c’è pace per la trasmissione di Davide Parenti, che in estate aveva perso il primo pezzo pregiato, ovvero Alessia Marcuzzi, in rotta con le nuove strategie di Mediaset. Con l’ultima puntata del 21 dicembre 2021, poi, si è venuto a sapere che anche Nicola Savino e la Gialappa’s Band avrebbero lasciato lo show, nonostante i buoni risultati di audience. Tutto da rifare, insomma, ma con chi? Secondo voci intercettate da TvZoom, pare infatti che gli incontri tra l’ufficio risorse umane di Colgono Monzese, il padre del programma Davide Parenti e una serie di talent siano quasi all’ordine del giorno, anche perché ormai manca poco al ritorno in onda e quindi urge una soluzione credibile e ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 14 gennaio 2022) Letornerà su Italia1 il 9 febbraio 2022 Il programma di punta di Italia1, Le, che tornerà in onda mercoledì 9 febbraio 2022, è ancora un cantiere aperto. Non c’è pace per la trasmissione di Davide Parenti, che in estate aveva perso il primo pezzo pregiato, ovvero Alessia Marcuzzi, in rotta con le nuove strategie di Mediaset. Con l’ultima puntata del 21 dicembre 2021, poi, si è venuto a sapere che anche Nicola Savino e la Gialappa’s Band avrebbero lasciato lo show, nonostante i buoni risultati di audience. Tutto da rifare, insomma, ma con chi? Secondo voci intercettate da TvZoom, pare infatti che gli incontri tra l’ufficio risorse umane di Colgono Monzese, il padre del programma Davide Parenti e una serie di talent siano quasi all’ordine del giorno, anche perché ormai manca poco al ritorno in onda e quindi urge una soluzione credibile e ...

