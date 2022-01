“La gamba di Diego… e altri racconti”, il libro di Gianfranco Gallo per il calcio giovanile a Montesanto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Fa bene al cuore leggere “La gamba di Diego… e altri racconti (pagg. 44, euro 5; Graf edizioni, copertina Danilo Pergamo)” che l’attore e scrittore partenopeo Gianfranco Gallo ha scritto per sostenere il progetto “Sostieni il calcio popolare” a Montesanto, coordinato dal centro giovanile “Lo Sgarrupato” e dalla scuola calcio Spartak San Gennaro, che permette a centinaia di ragazzi di ritrovare – come ci dice l’editore Luciano Chirico – “la gioia dei bambini, il fuoco generato dalla scintilla scoccata dal calcio giovanile e popolare”. L’idea infatti nasce da una coincidenza kunderiana che ha unito Chirico, la canzone “La mano de Dios” dei Foja, Chicco Luigi Volpe de “Lo sgarrupato” e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Fa bene al cuore leggere “Ladi(pagg. 44, euro 5; Graf edizioni, copertina Danilo Pergamo)” che l’attore e scrittore partenopeoha scritto per sostenere il progetto “Sostieni ilpopolare” a, coordinato dal centro“Lo Sgarrupato” e dalla scuolaSpartak San Gennaro, che permette a centinaia di ragazzi di ritrovare – come ci dice l’editore Luciano Chirico – “la gioia dei bambini, il fuoco generato dalla scintilla scoccata dale popolare”. L’idea infatti nasce da una coincidenza kunderiana che ha unito Chirico, la canzone “La mano de Dios” dei Foja, Chicco Luigi Volpe de “Lo sgarrupato” e ...

