JBL 4305P | il monitor attivo con streaming incorporato | dimensioni compatte | il prezzo no

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Interessante novità per la gamma Studiodi JBL con un diffusore amplificato e già pronto per lograzie al collegamento in rete. ...

Advertising

Digital_Day : Interessante novità per la gamma Studio Monitor di JBL con un diffusore amplificato e già pronto per lo streaming g… -

Ultime Notizie dalla rete : JBL 4305P

Tech Princess

Interessante novità per la gamma Studio Monitor di JBL con un diffusore amplificato e già pronto per lo streaming grazie al collegamento in rete.JBL lancia a Las Vegas i primi sistemi attivi della serie Studio Monitor, dotati inoltre di DAC 24 bit/192 kHz, ingressi analogici e digitali, tecnologie Chromecast, AirPlay 2 e Bluetooth per lo strea ...