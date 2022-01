Insigne, il fratello: “Va a Toronto, non è colpa sua” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lorenzo Insigne si trasferisce al Toronto a partire da giugno 2022, una decisione sofferta quella del capitano del Napoli. Il giocatore voleva restare al Napoli ma non è stato trovato l’accordo per il rinnovo, troppo distanti le cifre offerte da De Laurentiis: 3,5 milioni di euro a stagione e quelle messe sul piatto dal Toronto: 11,5 milioni di euro. Insigne aveva chiesto di restare almeno a 5 milioni di euro più bonus, ma i bilanci in rosso del Napoli non lo hanno permesso. Roberto Insigne parla di Lorenzo al Toronto Della scelta di Insigne si continua a parlare. Alcuni tifosi gli hanno dedicato uno striscione, altri ancora criticano la sua scelta. C’è chi dice che doveva restare a Napoli accettando una netta diminuzione dell’ingaggio, accentando pure di perdere ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lorenzosi trasferisce ala partire da giugno 2022, una decisione sofferta quella del capitano del Napoli. Il giocatore voleva restare al Napoli ma non è stato trovato l’accordo per il rinnovo, troppo distanti le cifre offerte da De Laurentiis: 3,5 milioni di euro a stagione e quelle messe sul piatto dal: 11,5 milioni di euro.aveva chiesto di restare almeno a 5 milioni di euro più bonus, ma i bilanci in rosso del Napoli non lo hanno permesso. Robertoparla di Lorenzo alDella scelta disi continua a parlare. Alcuni tifosi gli hanno dedicato uno striscione, altri ancora criticano la sua scelta. C’è chi dice che doveva restare a Napoli accettando una netta diminuzione dell’ingaggio, accentando pure di perdere ...

Advertising

napolipiucom : Insigne, il fratello: 'Va a Toronto, non è colpa sua' #lorenzoinsigne #robertoinsigne #Toronto #ForzaNapoliSempre… - DAMSZER9277 : @FavarEnRetard Fratello sta insigne grande giocatore dal il nazionale ?????? - Daniele91Nap : Io non capisco perché quando Insigne repostava le storie del fratello veniva criticato e offeso mentre Osimhen che… - yovaresogolden : mio fratello e mio padre litigano su chi sia più forte tra insigne e chiesa - turricephaly : @napolista whatever, ma dire che la foto di Leonardo DiCaprio è presa da Don’t look Up è da boomers. la foto è trat… -