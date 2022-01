Imu, fino a 2 anni di agevolazioni per questi proprietari (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’Imu deve essere pagata da tutti i proprietari di case non di residenza, ma in alcuni casi ci sono agevolazioni pubbliche L’Imu è una delle imposte più odiate dagli italiani. Introdotta per sostituire l’Ici, deve essere corrisposta due volte l’anno, sotto forma di saldo ed anticipo, per il possesso di immobili. Sono esentati dal pagamento L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’Imu deve essere pagata da tutti idi case non di residenza, ma in alcuni casi ci sonopubbliche L’Imu è una delle imposte più odiate dagli italiani. Introdotta per sostituire l’Ici, deve essere corrisposta due volte l’anno, sotto forma di saldo ed anticipo, per il possesso di immobili. Sono esentati dal pagamento L'articolo proviene da Consumatore.com.

EsoticoFabio : RT @domerre: @LaPravdania Anno 2030, in seguito a falla telematica il green pass di Crosetto viene revocato nonostante la sua IMU sia stata… - LucaGue52011811 : RT @domerre: @LaPravdania Anno 2030, in seguito a falla telematica il green pass di Crosetto viene revocato nonostante la sua IMU sia stata… - petregiamp : @suniait Maa siiii blocchiamo gli sfratti fino al 2050....facendo pagare IMU,amministrazione moroso,lavori,spese le… - patroclo1991 : RT @domerre: @LaPravdania Anno 2030, in seguito a falla telematica il green pass di Crosetto viene revocato nonostante la sua IMU sia stata… - N0FAI7H : RT @domerre: @LaPravdania Anno 2030, in seguito a falla telematica il green pass di Crosetto viene revocato nonostante la sua IMU sia stata… -