Il vice presidente Lombardi in visita al PalaTedeschi: impegno per battere la pandemia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il vice presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha visitato oggi il PalaTedeschi, la struttura sportiva di via Rivellini di proprietà dell’Ente, messa a disposizione dell’Asl per consentire il prelievo dei tamponi. Lombardi, che ha voluto ringraziare l’Esercito per aver provveduto alla logistica del “drive in”, ha assicurato la rinnovata e piena collaborazione della Provincia per ogni misura utile ad arginare l’espandersi della pandemia. Il vice presidente Lombardi, che ha ricordato come solo il 18 dicembre scorso proprio nel PalaTedeschi, con la partecipazione di circa il 95./. del Corpo Elettorale pari a 915 amministratori, si siano svolte ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ildella Provincia di Benevento, Nino, hato oggi il, la struttura sportiva di via Rivellini di proprietà dell’Ente, messa a disposizione dell’Asl per consentire il prelievo dei tamponi., che ha voluto ringraziare l’Esercito per aver provveduto alla logistica del “drive in”, ha assicurato la rinnovata e piena collaborazione della Provincia per ogni misura utile ad arginare l’espandersi della. Il, che ha ricordato come solo il 18 dicembre scorso proprio nel, con la partecipazione di circa il 95./. del Corpo Elettorale pari a 915 amministratori, si siano svolte ...

Advertising

anteprima24 : ** Il vice presidente Lombardi in visita al #PalaTedeschi: impegno per battere la pandemia **… - NoiNotizie : Annullata la nomina del presidente della Corte di #Cassazione, il barese Pietro Curzio. Anche quella della vice Mar… - gaetct : @PaolaTavernaM5S Abbiamo te vice presidente del Senato, quindi tutto è possibile - TV7Benevento : IL VICE PRESIDENTE LOMBARDI ASSICURA L'IMPEGNO SOLIDALE DELLE ISTITUZIONI PER BATTERE LA PANDEMIA... - Confapi : #Confapi, rappresentata dal Vice Presidente Fabrizio Cellino, ha partecipato alla riunione del Tavolo permanente pe… -