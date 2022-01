Il fratello di Insigne: “Lorenzo via da Napoli? Non è stata colpa sua…” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lorenzo Insigne ha deciso di sposare il progetto del Toronto. L’attaccante completerà la stagione con la maglia del Napoli, poi il trasferimento a partire da giugno. Si candida a diventare un punto di riferimento in un campionato con poca qualità tecnica. Sono arrivate critiche per la decisione di lasciare il Napoli e l’Italia, ai microfoni di Sky Sport ha parlato di fratello Roberto, calciatore del Benevento. “Toronto è lontanissima e lì fa freddo. La vita per Lorenzo cambierà sicuramente, ma ha fatto una scelta importante anche perché andrà via da Napoli, che è casa sua. Però dico solo una cosa non è stata colpa sua”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 gennaio 2022)ha deciso di sposare il progetto del Toronto. L’attaccante completerà la stagione con la maglia del, poi il trasferimento a partire da giugno. Si candida a diventare un punto di riferimento in un campionato con poca qualità tecnica. Sono arrivate critiche per la decisione di lasciare ile l’Italia, ai microfoni di Sky Sport ha parlato diRoberto, calciatore del Benevento. “Toronto è lontanissima e lì fa freddo. La vita percambierà sicuramente, ma ha fatto una scelta importante anche perché andrà via da, che è casa sua. Però dico solo una cosa non èsua”. L'articolo CalcioWeb.

