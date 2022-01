Il fascino della mascherina: indossarla rende attraenti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci sono stati pochi aspetti positivi durante la pandemia di Covid, ma alcuni studiosi inglesi potrebbero averne scoperto uno: le persone sembrano più attraenti con le mascherine . Una ricerca dell' ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci sono stati pochi aspetti positivi durante la pandemia di Covid, ma alcuni studiosi inglesi potrebbero averne scoperto uno: le persone sembrano piùcon le mascherine . Una ricerca dell' ...

Advertising

88AlisC : @sempre_f3de Eh il fascino della barba. - 92sciencemusic : @Nereide @JoatStewart @giorgioparisi @gVallortigara Grazie a te per il grande apprezzamento! Il tuo contributo di c… - wblake64 : @RosiPolimeni e poi il fascino della divisa dove lo mettiamo .... dopo non rimorchiano più .... il problema è quello ?? - nabopi : @Corriere Come ha detto più volte Barack, 'Michael and I'. Ecco il fascino della coppia, ritiratasi con 'naturalezza' in una megavilla. - PassioneGourmet : Cartosio - Trattoria #Cacciatori, il grande fascino di una bellissima #cucina con stufa a legna protagonista della… -