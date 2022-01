Hub per tamponi a Fiumicino, Coronas: “Perché non si valorizzano le strutture sanitarie già esistenti?” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Fiumicino – L’inaugurazione avvenuta in questi giorni del nuovo hub per tamponi presso il Piazzale Mediterraneo (leggi qui) è una buona iniziativa, ma che ci fa riflettere: Perché si continuano ad installare nuove strutture senza valorizzare quelle già esistenti?” A dichiaralo in una nota stampa è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino “Il nostro territorio ha a disposizione molte strutture sanitarie, – spiega il Capogruppo – che potrebbero essere usate in casi come questi: abbiamo la struttura della Asl in via Coni Zugna, la struttura situata dietro via Giorgio Giorgis, abbiamo la struttura in via degli Orti… Eppure, quello che vediamo è una continua installazione di tendoni per i tamponi in una parte ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 gennaio 2022)– L’inaugurazione avvenuta in questi giorni del nuovo hub perpresso il Piazzale Mediterraneo (leggi qui) è una buona iniziativa, ma che ci fa riflettere:si continuano ad installare nuovesenza valorizzare quelle già?” A dichiaralo in una nota stampa è Alessio, capogruppo di Forza Italia a“Il nostro territorio ha a disposizione molte, – spiega il Capogruppo – che potrebbero essere usate in casi come questi: abbiamo la struttura della Asl in via Coni Zugna, la struttura situata dietro via Giorgio Giorgis, abbiamo la struttura in via degli Orti… Eppure, quello che vediamo è una continua installazione di tendoni per iin una parte ...

