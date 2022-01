“Ha giocato poco ma è migliorato in un aspetto”: novità per Meret (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel corso della trasmissione Marte Sport Live di Radio Marte è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, per parlare a proposito della situazione di Alex Meret. L’estremo difensore azzurro classe ’97 sta trovando poco spazio nel corso di questa stagione, con un attivo di appena otto partite giocate; mister Luciano Spalletti ha deciso di utilizzarlo principalmente in Europa League, preferendogli molto spesso Ospina per le gare di campionato. Il tecnico toscano, però, si è nuovamente affidato a Meret per la seconda metà di gara contro la Fiorentina, nella gara di Coppa Italia giocata ieri, dovendo fare i conti con un infortunio occorso al portiere colombiano. Meret, inoltre, è uno degli effettivi in scadenza di contratto a giugno 2023, dunque la società partenopea dovrà presto intavolare con lui la ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel corso della trasmissione Marte Sport Live di Radio Marte è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, per parlare a proposito della situazione di Alex. L’estremo difensore azzurro classe ’97 sta trovandospazio nel corso di questa stagione, con un attivo di appena otto partite giocate; mister Luciano Spalletti ha deciso di utilizzarlo principalmente in Europa League, preferendogli molto spesso Ospina per le gare di campionato. Il tecnico toscano, però, si è nuovamente affidato aper la seconda metà di gara contro la Fiorentina, nella gara di Coppa Italia giocata ieri, dovendo fare i conti con un infortunio occorso al portiere colombiano., inoltre, è uno degli effettivi in scadenza di contratto a giugno 2023, dunque la società partenopea dovrà presto intavolare con lui la ...

Advertising

BgnMiki : @kravotz @Nathan_Gr_ Hans per motivi ignoti ogni tanto scompare, e avendo giocato poco in U23 già tanto se lo danno… - Alessandrolux : Di Fusco: “Ospina non ha responsabilità sul gol di Vlahovic. Meret? Ha giocato poco e abbiamo gli stessi dubbi di t… - Alessandrolux : Di Fusco: “Ospina non ha responsabilità sul gol di Vlahovic. Meret? Ha giocato poco e abbiamo gli stessi dubbi di t… - Alessandrolux : Di Fusco: “Ospina non ha responsabilità sul gol di Vlahovic. Meret? Ha giocato poco e abbiamo gli stessi dubbi di t… - allonsydearie : @CabiriaMinerva Io ho giocato i primi due mille anni fa all'epoca della ps2, da quel poco che ho visto questo sembra incredibile uffa -

Ultime Notizie dalla rete : giocato poco Valeria Marini, in camera da letto è una 'iena'/ Le confessioni choc sulle violenze subite... ... ovvero il ruolo che ha giocato l'amore nella sua vita. Chiamata in mistery room dal presentatore, ... salvo poi placarsi dopo poco. Nel corso di questa settimana che volge alla conclusione, Valeria ...

Liverpool - Brentford, Premier League: probabili formazioni, pronostici Da allora il Liverpool ha giocato solamente in League Cup ed FA Cup, raccogliendo una vittoria per ...invece ad Anfield con una posizione di classifica relativamente tranquilla e quindi con poco da ...

Un anno senza giocare per complicazioni del Covid: finalmente può tornare in campo Sport Fanpage Ufficiale: l'ex Lazio Nani lascia la Mls e passa al Venezia Dopo l’avventura con la maglia biancoceleste l'esterno offensivo si prepara ad affrontare la sua nuova esperienza nella massima serie vestendo la maglia del Venezia. Era stato… Leggi ...

... ovvero il ruolo che hal'amore nella sua vita. Chiamata in mistery room dal presentatore, ... salvo poi placarsi dopo. Nel corso di questa settimana che volge alla conclusione, Valeria ...Da allora il Liverpool hasolamente in League Cup ed FA Cup, raccogliendo una vittoria per ...invece ad Anfield con una posizione di classifica relativamente tranquilla e quindi conda ...Dopo l’avventura con la maglia biancoceleste l'esterno offensivo si prepara ad affrontare la sua nuova esperienza nella massima serie vestendo la maglia del Venezia. Era stato… Leggi ...