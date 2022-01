Dybala, decisione a sorpresa della Juve! C’è la sospensione (Di sabato 15 gennaio 2022) Gli ultimi mesi sono stati difficili per Dybala. Specialmente dal punto di vista degli infortuni, che non gli hanno permesso di avere quella continuità che lo aveva caratterizzato nei primi anni bianconeri. Dopo la Supercoppa appena persa, adesso arriva un’altra brutta notizia per la Joya: la sospensione al rinnovo del contratto. Dybala Juve RinnovoUna decisione uguale a quella di tutti i giocatori in scadenza, riporta Gianluca di Marzio. È stato chiesto loro di aspettare fino a fine febbraio: un periodo dove la Juventus valuterà ancora meglio l’argentino dal punto di vista tecnico e dell’atteggiamento, per capire se il giocatore vale la cifra pattuita prima della sospensione della trattativa. La ... Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) Gli ultimi mesi sono stati difficili per. Specialmente dal punto di vista degli infortuni, che non gli hanno permesso di avere quella continuità che lo aveva caratterizzato nei primi anni bianconeri. Dopo la Supercoppa appena persa, adesso arriva un’altra brutta notizia per la Joya: laal rinnovo del contratto.Juve RinnovoUnauguale a quella di tutti i giocatori in scadenza, riporta Gianluca di Marzio. È stato chiesto loro di aspettare fino a fine febbraio: un periodo dove la Juventus valuterà ancora meglio l’argentino dal punto di vista tecnico e dell’atteggiamento, per capire se il giocatore vale la cifra pattuita primatrattativa. La ...

Advertising

mirkoDA30 : @jason05_ Concordo. C’è da dire che la Juve, almeno nelle scorse estati una decisione su Dybala l’aveva presa avend… - araujopampanin : @faberskj @ilciccio67 @Luna_di_Venezia @DoctorM77 @domthewizard @Ossessionato1 Tipo quelle recenti di Arrivabene do… - MGBasolu : RT @maxyjultras: @ioufficiale Abbiamo Soule' o ve ne siete scordati? Intendiamoci non spingo perché Dybala vada via ma tiferò Juve a presci… - orso_marino : @Gianpaolo_5 Per facilitare nei tifosi l’accettazione della decisione di separarsene. Si. È stato fatto. Più volte.… - Gianpaolo_5 : @orso_marino Non penso che la decisione di aspettare la primavera prima di rinnovare sia di Dybala. A febbraio ci s… -