Dakar 2022, Nasser Al-Attiyah: “Vittoria staordinaria! Concorrenza di altri tre team, ma abbiamo fatto un gran lavoro” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Al termine della dodicesima e ultima tappa della Dakar 2022, il pilota qatariota Nasser Al-Attiyah è stato decretato vincitore della Dakar per la categoria delle auto. Dopo due consecutivi secondi posti (2020, 2021), Al-Attiyah torna alla Vittoria che aveva già ottenuto nell’edizione 2019. Per il pilota della Toyota Gazoo Racing è il primo trionfo in Arabia Saudita, al termine di un’edizione che si presentava molto equilibrata e lo è stato fino alla fine, come affermato dallo stesso qatariota. Infatti, al termine della premiazione, Al-Attiyah ha fornito un giudizio complessivo della competizione, naturalmente positivo, soffermandosi anche sull’agguerrita Concorrenza che ha dovuto affrontare e superare per aggiudicarsi la ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Al termine della dodicesima e ultima tappa della, il pilota qatariotaAl-è stato decretato vincitore dellaper la categoria delle auto. Dopo due consecutivi secondi posti (2020, 2021), Al-torna allache aveva già ottenuto nell’edizione 2019. Per il pilota della Toyota Gazoo Racing è il primo trionfo in Arabia Saudita, al termine di un’edizione che si presentava molto equilibrata e lo è stato fino alla fine, come affermato dallo stesso qatariota. Infatti, al termine della premiazione, Al-ha fornito un giudizio complessivo della competizione, naturalmente positivo, soffermandosi anche sull’agguerritache ha dovuto affrontare e superare per aggiudicarsi la ...

Advertising

dakar : Stage 11 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Kamil Wisniewski ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - infoitsport : Dakar 2022 tappa 12: fine dei giochi a Jeddah - FormulaPassion : #Dakar2022 | La vittima è Quentin Lavaleè, che si trovava alla guida di un veicolo di assistenza del team PH Sport -