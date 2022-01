Covid: Fontana,Lombardia resta in giallo (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Sulla base dei numeri che stanno esaminando al Cts la Lombardia rimarrà gialla anche la prossima settimana": così ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana. E questo "anche perché - ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Sulla base dei numeri che stanno esaminando al Cts larimarrà gialla anche la prossima settimana": così ha spiegato il presidente dellaAttilio. E questo "anche perché - ...

Advertising

rep_milano : Lombardia resta zona gialla nella settimana del 17 gennaio. Fontana: 'Distinguere ricoveri per e con Covid' - AfinetAlberto : Povera Lombardia, è proprio conciata male, in più, Fontana e altri Governatori leghisti, Nascondano il COVID sotto… - FilippiGeo : @Lisa90135765 sarebbe interessante revisionare tutti dati vecchi, vi ricordate quando prendevano in giro Fontana ch… - linoge80 : Ma veramente. E' entrato con 'l'unica' colpa di non essere vaccinato. Sta venendo fuori che ha taciuto dove fosse n… - NegronPerdomo : RT @gioalbarosa: #24dicembre VENERDÌ, la Vigilia …finalmente ! NATALE Secondo della Peste COVID-19…maledetta ???? CI SIETE… -