Coronavirus in Toscana: 24 morti (12 uomini e 12 donne), oggi 14 gennaio. E 11.859 nuovi contagi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 24 i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 14 gennaio 2022. Si tratta di 12 uomini e 12 donne con età media di 83 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 7 a Firenze, 2 a Prato, 3 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 1 a Pisa, 4 a Livorno, 1 a Siena, 2 a Grosseto. I nuovi contagiati sono 11.859 (5.029 confermati con tampone molecolare e 6.830 da test rapido antigenico) con età media di 37 anni (24% ha meno di 20 anni, 25% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più). In totale da inizio pandemia, i toscani risultati positivi sono 559.367 L'articolo proviene da Firenze Post.

