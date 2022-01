Colantuono alla vigilia della Lazio | «Iervolino ci ha dato entusiasmo»

(Di venerdì 14 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico Stefano, tecnicoSalernitana ha parlato cosìdel match con la. Le sue parole: «Domani ci attende una partita impegnativa contro un avversario molto forte. Veniamo da una bella vittoria e dovremo giocare col giusto atteggiamento per dare seguito a quanto di buono fatto nell’ultima gara a Verona. Anche questa settimana siamo stati perseguitati dsfortuna tra infortuni e nuovi positivi al Covid. In alcuni reparti siamo ridotti all’osso e la situazione è problematica. Nonostante l’emergenza la squadra è molto determinata nel voler fare un’altra grande prestazione e ha grande voglia di fare bene davanti al nuovo Presidente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

In attesa di un mercato che stenta a decollare, la Lazio di Maurizio Sarriprova Salernitana ... All.:. Squalificati: Gyomber. Diffidati: Bonazzoli e Ranieri. Indisponibili: Strandberg, ...... è comunque cresciuto molto con l'impulso datopalestra e ai campi, grazierealizzazione di un terzo campo spesso e volentieri utilizzato da Castori prima epoi per le sedute ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Domani pomeriggio alle ore 18.00 Salernitana e Lazio si affrontano all’Arechi per la ventiduesima giornata di Serie A. Date l ...Domani alle 18, all’Arechi, la formazione di Colantuono ospiterà i biancocelesti di Maurizio Sarri. Parecchi gli assenti tra i granata, ben 10. Gli assenti sono: Gyomber, Bogdan, Stranberg, Jaroszynsk ...