Ciclista disperso a Dossena, trovato morto in un dirupo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dossena. Era uscito per un'escursione in bicicletta nel pomeriggio di ieri, ma non ha più fatto rientro a casa. L'uomo, B. C. 41enne di Zogno, è stato trovato questa mattina senza vita in fondo ad un dirupo, nella frazione Vaccareggio, nel comune di Dossena. Le ricerche sono partite nella tarda serata di ieri: in campo il soccorso alpino della valle Imagna e l'elisoccorso. L'uomo è stato trovato solamente questa mattina, individuato dall'alto grazie all'elicottero. Sul sentiero la bicicletta, il casco e lo zaino. Sul posto anche i carabinieri di Zogno che stanno accertando la dinamica dei fatti.

