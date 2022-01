Boris Johnson a rischio dimissioni per il party-gate | le feste prima del funerale del Principe Filippo

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Premier britannicorischia di essere travolto dal ciclone che si sta abbattendo su di lui, che i giornali hanno già ribatezzato, e non riuscire più a rialzarsi. Si tratta di diversi momenti di festa avvenuti a Downing Street in diversi periodi nel Regno Unito era in pieno lockdown, nel 2020. Ad aggravare ulteriormente la posizione del Primo Ministro britannico sono anche nuove indiscrezioni in merito ad altri “ggiamenti” a Downing Street risalenti alla seradeldel. In quei giorni il Regno Unito era già nel pieno delle fasi di riaperture a step previste dal governo, ma erano ancora vietatee assembramenti tant’è che la sovrana è apparsa sola ...

Advertising

you_trend : ???? Nel #RegnoUnito da più parti vengono chieste le dimissioni di Boris #Johnson, che avrebbe partecipato a diverse… - GuidoDeMartini : ??UNICA DOMANDA SCOMODA PER DRAGHI DA UN GIORNALISTA ????INGLESE????: Boris Johnson aveva RAGIONE a NON INTRODURRE NUOVE… - ilpost : Lo staff di Boris Johnson avrebbe organizzato altre due feste a Downing Street - WRicciardi : RT @Phastidio: Mentre la premiership di Boris Johnson si inabissa nel grottesco, il Regno Unito diventa un benchmark della resa dei conti t… - ellea4891 : RT @radiopopmilano: Le voci tra i laburisti che chiedono le dimissioni del primo ministro si stanno moltiplicando e anche tra i conservator… -

Ultime Notizie dalla rete : Boris Johnson

... necessario solo per gli ingressi in discoteca e agli eventi di massa ma mai veramente digerito da molti deputati conservatori ostili allo stesso premier, ora alle prese con le scuse ...Mentre la fanfara reale si preparava a suonare per le esequie del principe Filippo in un seminterrato di Downing Street, una trentina di membri dello staff di, incluso il suo ex portavoce James Slack, ballavano spensierati e bevevano fino a tardi incuranti del lutto nazionale, della bandiera a mezz'asta che svettava sopra la residenza del ...necessario solo per gli ingressi in discoteca e agli eventi di massa ma mai veramente digerito da molti deputati conservatori ostili allo stesso premier Boris Johnson, ora alle prese con le scuse alla ...Di fronte all'impennata di contagi da Covid, e alle curve che seguono traiettorie simili ma sfalsate nell'arco delle settimane, l'Europa si attrezza in modo diverso per ...