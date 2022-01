Berlusconi al Quirinale, Pd 'deluso e preoccupato' e potrebbe uscire dall'aula (Di venerdì 14 gennaio 2022) Berlusconi al Quirinale è una vergogna, una provocazione. Ma che fare? 'Delusione e preoccupazione'. E' questa la reazione che filtra dal Pd, sottolineano fonti del Nazareno, dopo le scelta del ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 gennaio 2022)alè una vergogna, una provocazione. Ma che fare? 'Delusione e preoccupazione'. E' questa la reazione che filtra dal Pd, sottolineano fonti del Nazareno, dopo le scelta del ...

fattoquotidiano : Bersani ironizza a La7: “Berlusconi al Colle? Facciamogli una statua che duri 700 anni, ma per il Quirinale serve c… - PiazzapulitaLA7 : 'Berlusconi? Nel Paese c'è molta gente che pensa abbia dei meriti, ma noi non stiamo dando l'Oscar alla carriera...… - Mov5Stelle : Berlusconi al #Quirinale è un'opzione irricevibile e improponibile. - regynadeserto : RT @PaoloMaddalenaA: Sembra che, meriti di fare il Capo dello Stato chi maggiormente ha distrutto la Comunità italiana, trasferendo ricchez… - Pfpirruccio : Cari @EnricoLetta e @GiuseppeConteIT la proposta di #Berlusconi al #Quirinale non è irricevibile, è semplicemente INDECENTE !!! -