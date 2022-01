Aveva ottenuto i ristori per le imprese in crisi, mentre conduceva un vita di lussi: denunciato (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - Faceva una vita di agi e lussi, arrivando a spendere 8 mila euro per un singolo acquisto di abiti e accessori, ma si dichiarava indigente e Aveva fruito dei ristori per le imprese in difficoltà: per questo motivo la Polizia di Stato di Varese ha eseguito un maxi-sequestro da 15 milioni di euro per un imprenditore del settore edilizio e immobiliare residente a Saronno. La misura di prevenzione patrimoniale propedeutica alla confisca è stata proposta dal Questore di Varese e disposta dal Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione. Il provvedimento scaturisce dalle indagini patrimoniali eseguite per diversi mesi dalla Divisione Anticrimine della Questura di Varese, coordinata dal Servizio Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che hanno scandagliato ... Leggi su agi (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - Faceva unadi agi e, arrivando a spendere 8 mila euro per un singolo acquisto di abiti e accessori, ma si dichiarava indigente efruito deiper lein difficoltà: per questo motivo la Polizia di Stato di Varese ha eseguito un maxi-sequestro da 15 milioni di euro per un imprenditore del settore edilizio e immobiliare residente a Saronno. La misura di prevenzione patrimoniale propedeutica alla confisca è stata proposta dal Questore di Varese e disposta dal Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione. Il provvedimento scaturisce dalle indagini patrimoniali eseguite per diversi mesi dalla Divisione Anticrimine della Questura di Varese, coordinata dal Servizio Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che hanno scandagliato ...

