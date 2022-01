Agenzia delle Entrate, in questo caso il controllo non è valido (Di venerdì 14 gennaio 2022) Quando riceviamo un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate facciamo attenzione a dei particolari. L’avviso potrebbe essere non valido Quando arriva a casa un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate la prima cosa da fare è non andare nel panico. I controlli da parte del Fisco spaventano infatti non poco gli L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 14 gennaio 2022) Quando riceviamo un avviso di accertamento da parte dell’facciamo attenzione a dei particolari. L’avviso potrebbe essere nonQuando arriva a casa un avviso di accertamento da parte dell’la prima cosa da fare è non andare nel panico. I controlli da parte del Fisco spaventano infatti non poco gli L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - Agenzia_Ansa : La statua di Elettra Lamborghini sarà esposta al museo delle cere ad Amsterdam da maggio. Nel Madame Tussauds sarà… - Agenzia_Ansa : La testimonianza di una ragazza vittima delle aggressioni al Duomo: 'Mi sentivo soffocare, ho pensto di morire. Att… - MikeFuriano : @vespergeist Regalare 40 anni di vita a un datore di lavoro e all'agenzia delle entrate per averci in cambio il min… - fedebeltrami : RT @flayawa: L’Agenzia delle Entrate avrà l’elenco degli over 50 non vaccinati. Tutto molto scientifico e sanitario. -