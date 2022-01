VIDEO Supercoppa | Bonucci perde la testa | mani addosso al segretario dell’Inter

Advertising

juventusfc : L'esordio da sogno di @MarioMandzukic9 e @PauDybala_JR ?? La settima Supercoppa Italiana ????… - juventusfc : L'ultima Supercoppa ???? L'anno scorso è andata così ?? #SupercoppaFrecciarossa #InterJuve - FBiasin : Piaccia o non piaccia gli #Zhang sono dei vincenti. #InterJuve #Supercoppa - AdriMehmet : Strappato lo scudetto dal petto.. Tolta pure la supercoppa #InterJuve Abbiamo iniziato un nuovo ciclo!!?? #amala… - intermilanmedan : RT @_PadreMaronno2: Un caloroso buongiorno a @PIF_en, ma un po' di più a #FalloTattico e alla Supercoppa Italiana, da parte di tutti i tifo… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Supercoppa

Momenti di tensione durante il finale dellaItaliana tra Inter e Juve. Allo scadere del secondo tempo supplementare i nerazzurri siglano il gol della vittoria con Sanchez, che beffa i bianconeri al 120esimo minuto. La gara termina 2 -...Notizie Calcio - Vergognosa reazione ieri inper il recidivo Leonardo Bonucci allo scadere del match. L'Inter segna il gol del 2 - 1 ... ma undagli spalti postato in rete mostra in ...L'Inter ha vinto la Supercoppa Italiana sconfiggendo in finale 2-1 la Juventus a San Siro. A decidere il match il gol segnato a pochi secondi dallo scadere dei supplementari da Sanchez, ...Brutta scena ieri sera a San Siro, al termine della Supercoppa italiana tra Inter e Juventus: Bonucci si scaglia contro Mozzillo Brutta scena ieri sera a San Siro, dopo il finale della Supercoppa ital ...